В случае роста безработицы, Минтруда увеличит размер пособий

В случае резкого роста безработицы, Министерство труда и социальных дел готово увеличить размер пособий, заявила во время дебаты о последствиях эпидемии коронавируса глава ведомства Яна Малачова.

Размер выплаты рассчитывается исходя из среднего чистого дохода соискателя рабочего места за последние два года. В течение двух месяцев безработный получает 65 процентов от прежнего оклада, затем сумма снижается до 50 и 45 процентов. Чехи моложе 50 лет имеют право на получение пособия в течение пяти месяцев, в возрасте от 50 до 55 лет - восьми месяцев, а безработные старше 55 лет – 11 месяцев.

В феврале и марте текущего года уровень безработицы составлял 3 процента, в течение марта поднялся до 3,4 процента.