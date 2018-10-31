В случае отмены перевода часов чешское правительство поддержит зимнее время

Если смена зимнего и летнего времени в Европейском союзе будет отменена, чешское правительство поддержит перманентное введение зимнего времени. Такой вывод на основании обсуждения кабинетом сделал премьер-министр Андрей Бабиш, который также поддерживает данный вариант. Зимнее время рекомендуют также ученые, изучающие биологические ритмы.

Обсуждение вопроса отмены перевода стрелок часов в странах Евросоюза началось после предложения Еврокомиссии прекратить со следующего года данную практику. Андрей Бабиш в связи с этим заметил, что остается не до конца ясным, кто будет принимать решение по данному вопросу. Предполагается, что вопрос летнего и зимнего времени будет обсуждаться на площадке Европейского совета.