В Словакии начался саммит глав государств Вышеградской четверки

В Высоких Татрах в четверг, 11 октября, начался двухдневный саммит глав государств Вышеградской четверки (V4 – Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Ежегодный саммит в нынешнем году принимает Словакия, ставшая в начале лета председателем V4. В ходе встречи будут обсуждаться актуальная ситуация в Европе, социальная политика, старение населения и проблемы цыганского меньшинства.

Милош Земан, по словам пресс-секретаря чешского президента, оценил на саммите роль и единую позицию V4 по вопросам миграции и призвал членов Вышеградской четверки к дальнейшему сохранению этого единства.