В Славкове прошла реконструкция битвы при Аустерлице

1100 участников из 13 стран мира провели реконструкцию битвы при Аустерлице – этот населенный пункт Моравии носит название Славков. «Битва трех императоров» состоялась 213 лет назад, 2 декабря в 1805 г., когда армия Наполеона одержала победу над войсками Александра I и Франца II.

Половину реконструкторов составили чехи и словаки, другими многочисленными группами были участники из Польши, Австрии, Венгрии, Бельгии. В Моравию прибыли и кадеты французского военного училища, основанного еще Боонапартом. Воссозданию битвы помогали 60 всадников и 15 орудий.

Американский актер Марк Шнайдер, исполнявший роль Наполеона на экране и приглашенный на роль императора Франции, не смог по состоянию здоровья принять участие в реконструкции.