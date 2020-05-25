В школы вернулась половина учеников 1-4 классов

По истечении 2,5 месяцев учащиеся 1-4 классов чешских школ вновь вернулись за парты. В течение всего прошедшего времени из-за эпидемии коронавируса обучение проводилось только удаленно. По распоряжению правительства, до конца учебного года очное посещение школ в Чехии остается добровольным. В связи с этим в классы реально вернулось около половины всех учеников. Остальные продолжают учиться удаленно, получая задания посредством электронной почты и иных современных каналов коммуникации.

Согласно введенным правилам, в каждой группе учеников может быть не более 15 человек.