В школах не хватает 6000 учителей

По данным Министерства образования Чехии, школам страны, гимназиям и профессиональным учебным заведениям средне уровня в новом учебном году будет не хватать шесть тысяч педагогов. Если не будут приняты меры, еще через несколько лет этот показатель может достигнуть уровня десяти тысяч. Всего в чешских учебных заведениях упомянутого типа работает около 150 тысяч учителей.

Пополнению педагогических рядов, по мнению Министерства образования, способна помочь законодательная поправка, которая разрешит принимать на работу граждан с дипломом вуза, которые, однако, не имеют специального педагогического образования. Учительскую квалификацию они должны будут дополнить в течение трех лет после приема на работу в учебное заведение.