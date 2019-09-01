В школах не хватает 6000 учителей

Антон Каймаков
01-09-2019
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По данным Министерства образования Чехии, школам страны, гимназиям и профессиональным учебным заведениям средне уровня в новом учебном году будет не хватать шесть тысяч педагогов. Если не будут приняты меры, еще через несколько лет этот показатель может достигнуть уровня десяти тысяч. Всего в чешских учебных заведениях упомянутого типа работает около 150 тысяч учителей.

Пополнению педагогических рядов, по мнению Министерства образования, способна помочь законодательная поправка, которая разрешит принимать на работу граждан с дипломом вуза, которые, однако, не имеют специального педагогического образования. Учительскую квалификацию они должны будут дополнить в течение трех лет после приема на работу в учебное заведение.

 
 
 
 
 
 
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