В шествии по стопам студентов 1989 г. приняли участие 10 000 человек

Cтуденты пражских вузов, а также люди, желающие вспомнить атмосферу тридцатилетней давности, в воскресенье около 15 часов направились – по стопам своих предшественников 1989 г. - из пражского Альбертова в центр Праги. Согласно официальным данным, в мероприятии приняли участие более десяти тысяч человек.

По сообщению информационного агентства ЧТК на 16 часов, Национальный проспект был полностью заполнен людьми, пройти по нему удавалось лишь с большим трудом. За общественным порядком следили десятки полицейских.