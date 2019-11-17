Архив передач

В шествии по стопам студентов 1989 г. приняли участие 10 000 человек

Эва Туречкова
17-11-2019
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Cтуденты пражских вузов, а также люди, желающие вспомнить атмосферу тридцатилетней давности, в воскресенье около 15 часов направились – по стопам своих предшественников 1989 г. - из пражского Альбертова в центр Праги. Согласно официальным данным, в мероприятии приняли участие более десяти тысяч человек.

По сообщению информационного агентства ЧТК на 16 часов, Национальный проспект был полностью заполнен людьми, пройти по нему удавалось лишь с большим трудом. За общественным порядком следили десятки полицейских.

 
 
 
 
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