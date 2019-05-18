В шести городах Чехии состоялся забег «Память народа»

Лорета Вашкова
18-05-2019
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В шести городах Чешской Республики в субботу проходил забег под названием «Память народа» по иницитиве общественной организации Post Bellum в сотрудничестве с «Чешским Радио» и Институтом по исследованию тоталитарных режимов ЧР.

В мероприятии приняли участие жители Праги, Брно, Градец Кралове, Пльзеня, Угерского Градиште, а также Тршебича. Забег организован с целью поддержать цифровое архивирование многочисленных свидетельств очевидцев событий и принципиальных перемен в прошлом веке для будующих поколений.

 
 
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