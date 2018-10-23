В Шанхае состоится встреча глав Чехии и Китая

Антон Каймаков
23-10-2018
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В начале ноября в Шанхае во время своего четвертого посещения Китая в качестве президента Чехии Милош Земан встретится с председателем Китая Си Цзиньпином. Информацию опубликовала президентская канцелярия. Обсуждению будут подвергнуты вопросы, касающиеся экономического сотрудничества двух государств, стратегического партнерства, а также тема развития отношений между Европейским союзом и Китаем.

Во время поездки Милоша Земана будут сопровождать четверо министров правительства премьера Андрея Бабиша, а также многочисленная делегация чешских предпринимателей. В программе поездки чешского президента также встреча с мэром Шанхая и региональными политиками.

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