В сентябре президент Чехии Милош Земан посетит Сербию с государственным визитом

С 10 по 12 сентября президент Чехии Милош Земан будет находится в Сербии, которую посетит с государственным визитом. В программе поездке предусмотрены встречи с руководителями страны. Как сообщает агентство ЧТК, целью визита будет, в первую очередь, укрепление экономических отношений между двумя странами. Главу государства будет сопровождать делегация чешских предпринимателей.
В ходе прошлой поездки в Белград в 2014 году Милош Земан выразил надежду, что увидит вступление Сербии в Европейский союз.
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