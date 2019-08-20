В сентябре президент Чехии Милош Земан посетит Сербию с государственным визитом

Катерина Айзпурвит
20-08-2019
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С 10 по 12 сентября президент Чехии Милош Земан будет находится в Сербии, которую посетит с государственным визитом. В программе поездке предусмотрены встречи с руководителями страны. Как сообщает агентство ЧТК, целью визита будет, в первую очередь, укрепление экономических отношений между двумя странами. Главу государства будет сопровождать делегация чешских предпринимателей.

В ходе прошлой поездки в Белград в 2014 году Милош Земан выразил надежду, что увидит вступление Сербии в Европейский союз.

 
 
 
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