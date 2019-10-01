В сентябре 2019 г. чешские пилоты в странах Балтии пять раз поднимались по тревоге из-за российских самолетов

Как сообщает Генштаб Чешской армии, за первый месяц несения службы чешская группа истребителей, осуществляющая патрулирование воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО, пять раз поднималась по тревоге для сопровождения военных самолетов РФ, не отвечавших на вызов диспетчеров и летевшие с отключенными транспондерами. Среди нарушителей были транспортный Ан-30, истребители СУ-35 и истребитель-бомбардировщик. Во всех случаях взлета по тревоге истребители Чехии приближались к российским бортам для визуальной идентификации, сообщает Минобороны.

С начала сентября 2019 г. в странах Балтии несут службу силы Чехии, Дании и Бельгии. Пять истребителей JAS-39C Gripen из Чехии базируются в Эстонии, в Ämari. Датчане и бельгийцы, которые летают на F16, дислоцированы в Литве. Поскольку у стран Балтии нет собственных сверхзвуковых ВВС, союзники по Североатлантическому альянсу по очереди участвуют в миссии Baltic Air Policing, сменяясь каждые четыре месяца.

«Каждый вылет по тревоге подтверждает нашу заинтересованность в безопасности Эстонии и всей Балтии. Наши пилоты на практике подтверждают базовый принцип НАТО – принцип коллективной обороны», – подчеркивает министр обороны Чехии Лубомир Метнар.