В Сенате создана комиссия по оценке аудиторского отчета Еврокомиссии о конфликте интересов премьер-министра Андрея Бабиша

Верхняя палата Парламента ЧР создала комиссию, которая займется оценкой и анализом предварительных аудиторских отчетов Европейской комиссии о конфликте интересов премьер-министра Андрея Бабиша и выплате субсидий сельскому хозяйству Чехии из бюджета ЕС. Об этом сообщает информагентство ČTK. Как сказано в отчетах, Бабиш по-прежнему сохраняет влияние на ранее принадлежавшую ему компанию Agrofert, а также, будучи главой правительства, принимает решения по расходованию полученных из Европейского Союза средств, что порождает конфликт интересов.

Комиссию, в которую вошли представители всех шести фракций, представленных в Сенате, возглавит член палаты от Гражданско-демократической партии Зденек Нитра. Отчет о проделанной работе сенаторы представят не позднее конца января 2020 года, но мандат комиссии может быть в случае необходимости продлен.