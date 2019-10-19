Архив передач

В Сенате Чехии выступит знаменитая феминистка Жермен Грир

Катерина Айзпурвит
19-10-2019
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В рамках проходящего в Праге Фестиваля писателей в здании Сената Чехии 19 октября перед публикой выступит феминистка Жермен Грир. Писательница, ученый, телеведущая, родившаяся в а Австралии и проживающая в Великобритании, считается одной из самых авторитетных борцов за права женщин ХХ века.

В своих работах, которые многие считают спорными, Грир поднимает поднимает вопрос различий между полами и того влияния, которые оказывают хромосомы.

Prague Writers' Festival, один из старейших международных литературных фестивалей Европы, проходит в чешской столице с 16 по 20 октября 2019 г.

 
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