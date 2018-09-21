В Санкт-Петербурге открывается выставка, посвященная 100-летию образования Чехословакии

В музее политической истории России в Санкт-Петербурге 21 сентября проходит вернисаж выставки «К 100-летию образования Чехословакии», организатором которой выступило Генконсульство Чехии. Выставка подготовлена МИД ЧР в сотрудничестве с Академией наук ЧР, Чешским телевидением, Чешским агентством печати, Музеем города Праги, Национальным киноархивом, Национальной галереей, Национальной библиотекой, Национальным музеем, Словацкой Национальной галереей, Военно-историческим институтом и другими культурными учреждениями.

Выставка, состоящая из 22 баннеров с текстами и фотографиями, продлится до 17 октября 2018 г.