В самолете, предназначенном для перелета чешского премьера из Брюсселя, прозвучал выстрел

В самолете ВВС Чешской Республики, на котором премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и сопровождавшие его лица планировали вернуться в Прагу после неформальной встречи в Брюсселе президентов и глав правительств стран-членов ЕС, был произведен выстрел из пистолета члена полицейской охраны. Об этом сообщило «Чешское Телевидение» без приведения каких-либо подробностей. Пресс-секретарь Генерального штаба Чешской армии информировала, что выстрел был произведен, по всей видимости, непроизвольно.

Раненых нет, все находившиеся на борту находятся в полном порядке. Полицейский из службы охраны непредумышленно произвел выстрел вскоре после того как премьер уже находился в салоне и экипаж готовился ко взлету, сообщил сервер aktualne.cz со ссылкой на источник, имеющий доступ к информации. Инцидент произошел в аэропорту Брюсселя. Происшествие расследуют Военная полиция и Генеральная инспекция сил безопасности (GIBS). Самолет не был поврежден и вернулся в Чехию.