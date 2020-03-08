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В Рудольфинуме в 27-й раз вручали кинопремию «Чешский лев»

Тимур Кашапов
08-03-2020
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7 марта в Рудольфинуме «Чешская кино- и телевизионная академия» в 27-й раз вручила главные призы лучшим отечественным режиссерам, актерам, операторам и продюсерам. Лучшим фильмом по мнению специалистов стала картина «Раскрашенная птица» Вацлава Маргоула, которая получила в общей сложности девять «чешских львов».

Статуэтки за лучшую актерскую работу были вручены актерам фильмов «Старики» и «Владельцы». Режиссер «Владельцев» Иржи Гавелка также стал обладателем «чешского льва» за лучший сценарий, приз за лучшую музыку получила киносказка «Ученик часовщика». Лучшими работами на телевидении признаны сериалы «Чешского Телевидения» «Мост!» и «Водяной».

 
 
 
 
 
 
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