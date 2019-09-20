В Рудольфинуме состоялась премьера оперы Дворжака «Король и угольщик»

В четверг вечером в пражском концертном зале Рудольфинум состоялась мировая премьера полной версии второй оперы Антонина Дворжака «Король и угольщик». Композитор написал произведение в 1871 году.

Необыкновенно сложную оперу в трех действиях, которая длится около трех часов, исполнили под руководством Томаша Браунера Симфонический оркестр «Чешского Радио», Пражский филармонический оркестр и солисты.

Постановка сокращенной версии «Короля и угольщика» состоялась в 1929 – 1930 годах, звуковая запись до наших дней не сохранилась.