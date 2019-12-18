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В Рождество костел посетит 39% чешского населения

Антон Каймаков
18-12-2019
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Посещение храма в дни празднования Рождества является традицией, которую в Чехии соблюдают даже те, кто называет себя абсолютным атеистом. Как выяснило агентство STEM, во время праздничных дней в 2019 году в костелы намерены зайти 39% граждан Чешской Республики. Более трети из этого числа считают себя верующими.

В середине 90-х годов прошлого века, судя по доступной информации, на Рождество храмы посещало 45% жителей страны. Общее количество верующих за истекшие годы остается примерно одинаковым. Чаще всего к числу верующих себя относят люди, происходящие из религиозных семей, женщин больше, чем мужчин – соответственно 42 и 29%. Больше верующих в регионе Моравии и Силезии, чем в Чехии – соответственно 46 и 27%. Главная часть верующих 43% – это граждане старше 60 лет, в возрастной категории от 30 до 44 лет таковых 38%.

 
 
 
 
 
 
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