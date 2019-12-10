В результате стрельбы в больнице Остравы шесть человек погибло; нападавший совершил самоубийство

Шесть пациентов погибло и трое получили ранения в результате стрельбы, открытой около 7 часов утра посетителем больницы города Острава, на востоке Чехии. Один из раненых находится в критическом состоянии. Стрелявшим оказался строительный техник, скрывшийся с места преступления на автомобиле. После обнаружения автомобиля полицейским вертолетом 42-летний стрелок совершил самоубийство. По предварительным данным, преступник действовал в одиночку; мотивы его действий выясняются.
По сообщению МВД, нападавший использовал оружие, которым владел нелегально. Полиция усилила охрану больниц, школ, детских садов и мест массового скопления людей. Чешские и иностранные политики направляют соболезнования семьям погибших. В Остраве в связи с трагедией объявлен траур.
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