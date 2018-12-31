В результате домашнего насилия полицейские ежегодно выдворяют из жилищ более тысячи человек

Из-за домашнего насилия чешские полицейские ежегодно выдворяют из жилища свыше тысячи человек. Aналогичная ситуация в стране наблюдается и в текущем году. В период с января по октябрь 2018 года из пределов квартиры или дома были выдворены 1060 домашних агрессоров, как следует из статистики oрганизации Bílý kruh bezpečí («Белый круг безопасности»), оказывающей помощь жертвам преступлений.

Закон, который позволяет полицейским применить данную меру по отношению к насильникам, вступил в силу в Чехии с 2007 года. С той поры свои дома на десять дней – таков предусмотренный в этих случаях срок, были вынуждены покинуть около 14 000 человек, преступивших закон. Чаще всего насилие в семье совершают мужчины в возрасте 25 - 40 лет.