В режиме хоум-офис работают 4 процента чехов

В режиме хоум-офис в Чехии стандартно трудятся четыре процента занятого населения, то есть более 200 тысяч работников. Такие данные следуют из сравнительного анализа «Европа призмой данных».

Наиболее продвинутым государством в этом отношении является Норвегия, где офисную работу из своего дома осуществляют посредством подключения к корпоративной компьютерной сети 14 процентов работников. Наоборот, реже чехов зарабатывают из дома жители Болгарии, Италии, Греции и Словакии. В режиме хоум-офис чаще трудятся женщины, чем мужчины.

Право работать из дома предоставляется не всем – обычно этим «преимуществом» могут воспользоваться лишь опытные менеджеры высшего (69%) и среднего (40%) звеньев в возрастной категории от 40 до 59 лет.