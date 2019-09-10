В режиме хоум-офис работают 4 процента чехов

Эва Туречкова
10-09-2019
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В режиме хоум-офис в Чехии стандартно трудятся четыре процента занятого населения, то есть более 200 тысяч работников. Такие данные следуют из сравнительного анализа «Европа призмой данных».

Наиболее продвинутым государством в этом отношении является Норвегия, где офисную работу из своего дома осуществляют посредством подключения к корпоративной компьютерной сети 14 процентов работников. Наоборот, реже чехов зарабатывают из дома жители Болгарии, Италии, Греции и Словакии. В режиме хоум-офис чаще трудятся женщины, чем мужчины.

Право работать из дома предоставляется не всем – обычно этим «преимуществом» могут воспользоваться лишь опытные менеджеры высшего (69%) и среднего (40%) звеньев в возрастной категории от 40 до 59 лет.

 
 
 
 
 
 
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