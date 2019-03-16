В реках поднимается вода

Сильный дождь и тающий в горах снег стал причиной подъема уровня воды во многих чешских реках. Вторая степень угрозы наводнений объявлена в трех районах Пльзеньского края, первая степень – в двух местах в Карловарском крае и в четырех местах в Южной Чехии.

В ближайшее время ожидаются сильные осадки в горах Шумавского заповедника, а также в Есениках и в Крконошах.