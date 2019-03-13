В рейтинге качества жизни «Mercer» Прага вновь обогнала столицы стран V4

Согласно актуальному рейтингу качества жизни международной консалтинговой компании «Mercer», столица Чешской Республики сохранила за собой 69-е место, вновь обогнав главные города партнеров по «Вышеградской четверке». Столица Венгрии Будапешт занял 76-е место, словацкая Братислава оказалась на 80-м месте, а столица Польши Варшава на 82-м.

Всего в рейтинге «Mercer» фигурирует 231 город. Лидером списка десятый год подряд остается австрийская Вена, а второе место занимает швейцарский Цюрих, третье место разделили Окленд (Новая Зеландия), Мюнхен (Германия), Ванкувер (Канада).

Российская столица Москва на 167 месте, украинский Киев на 173-м. На последнем месте иракский Багдад.