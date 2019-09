В рейтинге экономической свободы Института Фрейзера Чехия вновь заняла 22-е место

Как и год назад, Чешская Республика заняла 22-ю строчку в Индексе экономической свободы (Economic Freedom of the World Index), который канадский Институт Фрейзера (The Fraser Institute) составил для 162 экономик мира на основе данных за 2017 г. Показатель индекса складывается из оценок состояния пяти областей по десятибалльной шкале. Оцениваются размер правительственных структур, система законодательства и защита частной собственности, доступность конвертируемой валюты, присутствие на международном рынке и управление экономикой. По законодательной системе Чехия оказалась на 18-м месте, по внешней торговле – на 23-м, а по размеру правительства опустилась с 66-го на 71-е место.

Первое место вновь досталось Гонконгу. В пятерку лидеров также вошли Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и США. Германия оказалась на 20-м месте, Россия – на 85-м, Украина – на 135-м. Самой экономически несвободной страной названа Венесуэла.

Индекс экономический свободы Института Фрейзера – один из двух самых влиятельных в мире. Ежегодно подобный рейтинг составляется также газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation. При этом, в отличие от Индекса Фрейзера, в нем учитывается уровень коррупции.