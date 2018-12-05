В рейтинге доверия парламентариям лидирует А. Бабиш, на последнем месте Т. Окамура и П. Белобрадек

Согласно опросу, проведенному в ноябре 2018 г. Центром исследования общественного мнения, в рейтинге доверия парламентским партиям лидирует председатель движения ANO Андрей Бабиш, получивший 40% голосов. На втором месте – лидер «пиратов» Иван Бартош (33%).

При этом социологи отмечают, что в отношении всех рассмотренных парламентариев недоверие существенно преобладает над доверием. Так, не доверяет Андрею Бабишу 55% респондентов. Председателю социал-демократов Яну Гамачеку доверяет 22% и не доверяет 51% опрошенных.

В конце шкалы оказались глава SPD Томио Окамура и лидер христианских демократов Павел Белобрадек, которым не доверяет 60%. Наиболее существенное падение доверия было зафиксировано в отношении бывшего зампредседателя социал-демократов Иржи Зимолы (44%) и председателя ТОР-09 Иржи Поспишила (49%).