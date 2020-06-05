В регионе Высочина пациент, видимо, повторно заразился Covid-19

Эпидемиологами чешского региона Высочина зафиксирован случай повторного заражения пациента Covid-19. Согласно Алене Дворжаковой из краевой Санэпидемслужбы, пациент вылечился в конце апреля. Повторное тестирование на наличие коронавируса давало негативный результат. В рамках профилактического теста, сделанного на этой неделе в рамках предоперационного обследования, в крови данного человека был снова выявлен коронавирус, сообщила Дворжакова. Эпидемиологи не исключают, что проблема может заключать и в качестве тестов.

По данным на утро пятницы, 5 июня, в стране с момента начала эпидемии зафиксировано 9494 случая коронавируса.