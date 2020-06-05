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В регионе Высочина пациент, видимо, повторно заразился Covid-19

Эва Туречкова
05-06-2020
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Эпидемиологами чешского региона Высочина зафиксирован случай повторного заражения пациента Covid-19. Согласно Алене Дворжаковой из краевой Санэпидемслужбы, пациент вылечился в конце апреля. Повторное тестирование на наличие коронавируса давало негативный результат. В рамках профилактического теста, сделанного на этой неделе в рамках предоперационного обследования, в крови данного человека был снова выявлен коронавирус, сообщила Дворжакова. Эпидемиологи не исключают, что проблема может заключать и в качестве тестов.

По данным на утро пятницы, 5 июня, в стране с момента начала эпидемии зафиксировано 9494 случая коронавируса.

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