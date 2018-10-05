В ратуше на Староместской пл. Праги открылась фотовыставка к 100-летию Чехословакии

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

С 5 октября по 11 ноября в здании ратуши на Староместской площади Праги проходит фотовыставка, охватывающая период истории страны от Первой мировой войны по сегодняшний день. Экспозиция, на которой представлено 300 фотографий 51 автора, посвящена 100-летию образования Чехословакии, которое отмечается 28 октября 2018 г.

Среди экспонатов можно увидеть кадры с фронта Первой мировой войны, сделанные Индржихом Бишицким, чье авторство было установлено лишь в 2009 г. Среди уникальных снимков – фотографии чехословацкого правительства в изгнании, действовавшего в Лондоне в годы Второй мировой войны, и снимки из Бузулука на Урале, где размещались чехословацкие части.

Там также представлены кадры похорон Яна Палаха, события «бархатной» революции и другие моменты истории страны.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 