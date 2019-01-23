В рамках новой стратегии Чехия увеличит расходы на исследования и разработки

Благодаря стратегии иновационной деятельности Чешской Республики, одобренной на период 2019-2030 гг. Советом правительства по вопросам исследований, развития и инноваций, Чехия могла бы занять БОЛЕЕ более достойное место среди наиболее успешных в сфере инноваций государств Европы.

Расходы на научные исследования и разработки должны составить в стране к 2025 году 2,5% ВВП, а до 2030 года - три процента от ВВП. Стратегия основана на девяти равноценных столпах, в отношении приоритетов которых представители академических, научных и предпрининательских кругов пришли к единому мнению. На пресс-конференции по итогам заседания об этом сообщили председатель совета правительства и премьер-министр Андрей Бабиш и зампредседателя совета Карел Гавличек.

В настоящее время Чехия незначительно отстает в этом отношении от среднестатистического показателя государств ЕС.