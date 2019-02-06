В рамках «Ледяной Праги» школьники бесплатно посетят ряд музеев и достопримечательностей столицы

Программа Ledová Praha («Ледяная Прага»), благодаря которой для детей открыт бесплатный или льготный доступ в ряд музеев и достопримечательностей столицы, действует до воскресенья, 10 февраля. Бесплатным или льготным является и доступ в некоторые музеи и памятники истории для сопровождающих детей взрослых.

Мероприятие, инициированное организацией Pionýr, проводится в 19-й раз. К программе подключились 40 объектов, в том числе Национальный музей и его филиалы, Музей Полиции Чешской Республики, Галерея Rohlík и Ботанический сад природоведческого факультета Карлова университета.