В рамках «Ледяной Праги» школьники бесплатно посетят ряд музеев и достопримечательностей столицы

Лорета Вашкова
06-02-2019
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Программа Ledová Praha («Ледяная Прага»), благодаря которой для детей открыт бесплатный или льготный доступ в ряд музеев и достопримечательностей столицы, действует до воскресенья, 10 февраля. Бесплатным или льготным является и доступ в некоторые музеи и памятники истории для сопровождающих детей взрослых.

Мероприятие, инициированное организацией Pionýr, проводится в 19-й раз. К программе подключились 40 объектов, в том числе Национальный музей и его филиалы, Музей Полиции Чешской Республики, Галерея Rohlík и Ботанический сад природоведческого факультета Карлова университета.

 
 
 
 
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