В Ралско продолжается снос заброшенных военных объектов

На территории бывшей военной части Ралско продолжается снос заброшенных зданий. На осень текущего года запланировано устранение еще 10 объектов, стоимость работ оценивается в девять миллионов крон.

Весной были снесены четыре здания, в том числе 3 дымовые трубы бывшей котельной и свалка. «Я рада, что нам удается постепенно превращать бывший полигон в чистый и приятный уголок Либерецкого края», - сообщила заместитель гетмана Йитка Волфова.

Военная часть Ралско площадью 250 кв. км была создана в первой половине прошлого века. Начиная с 1938 года, там постепенно дислоцировались немецкая, чехословацкая и советская армии. В собственность Либерецкого края территория перешла в 2007 году.