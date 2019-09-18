В районе Оломоуца попал в аварию бронетранспортер

Недалеко от города Оломоуц бронетранспортер Iveco по неизвестной причине съехал в кювет, в результате чего два человека получили травмы. На место ДТП был направлен спасательный вертолет.

Как сообщает пресс-секретарь Генштаба, в бронетранспортере в момент аварии находилось четверо военнослужащих 72-й механизированного батальона «Праславице». Двое пострадавших были доставлены в больницу, однако не были госпитализированы. Причины аварии расследуются полицией.