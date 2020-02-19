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В районе города Пардубице продолжается ликвидация кур, зараженных птичьим гриппом

Катерина Айзпурвит
19-02-2020
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В поселке Слепотице, в районе города Пардубице, где был обнаружен очаг птичьего гриппа, продолжается ликвидация кур – пожарные умерщвляют птицу углекислым газом. Всего предстоит умертвить около 140 000 голов птицы, находящейся на ферме, принадлежащей компании Moras Moravany.

Предварительный ущерб оценивается в сумму 10 млн крон (около 400 тыс. евро). Потери предприятия должны быть компенсированы за счет страховки и государственных субсидий. По словам ветеринаров, в Чехии ранее не было настолько масштабной ликвидации птицы.

 
 
 
 
 
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