В районе г. Градец Кралове отреставрировали два памятника Австро-прусской войны 1866 г.

Катерина Айзпурвит
16-09-2019
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Активисты Комитета по сохранению памятных мест, связанных с Австро-прусской войной 1866 г. открыли 15 сентября два обновленных мемориала, связанных с этим историческим событием. В Липе был отреставрирован памятник двум прусским офицерам, а в Роснице – крест, воздвигнутый там в 1902 г.

Всего в списке, составленном Комитетом, на территории Чехии находится более 1400 мемориальных мест, относящихся к Австро-прусской войны, 500 из которых насчитывается в местах боевых действий в Краловоградецком крае. В ходе Австро-прусско-итальянской войны, которую также называют «семидневной», 3 июля 1866 года в рядом с городом Градец Кралове произошло сражение, вошедшее в историю как битва при Кёниггреце (согласно немецкому названию города), или битва при Садове. Это сражение стало крупнейшим в истории на чешской территории.

 
 
 
 
 
 
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