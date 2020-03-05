В пятницу в Грецию отправится специальный самолет с чешской гуманитарной помощью

Пресс-секретарь «Национальной базы гуманитарной помощи» (город Збирог) Николь Студена сообщила, что специальный борт с гуманитарной помощью, предоставленной Чешской Республикой Греции, будет отправлен уже в грядущую пятницу. После того, как Турция перестала выполнять условия договора с Европейским союзом по задержанию мигрантов на своей территории, Греция вновь вынуждена противостоять большому переселенцев.

В создавшейся ситуации Чехия приняла решение немедленно выделить Греции гуманитарную помощь на сумму 2,5 миллиона крон (около 105 тысяч евро). Речь идет о мобильных электрогенераторах, насосах, надувных матрасах, спальных мешках, одеялах, отопительных приборах для палаток.