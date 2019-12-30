В Простейове будет построена военная база для дронов

В Простейове (Оломоуцкий край) будет построена база для беспилотных летательных аппаратов. Чешская армия начнет строительство объекта в январе, предполагается, что дроны будет обслуживать 40 специалистов.

Военные собираются использовать беспилотники для исследования территории противника или оказания помощи при выполнении спасательных операций. Кроме того, они более долговечны и могут функционировать в плохих погодных условиях. Как ожидается, новая база, где разместится батальон беспилотных летательных аппаратов, будет открыта уже в октябре следующего года.