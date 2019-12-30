Архив передач

В Простейове будет построена военная база для дронов

Тимур Кашапов
30-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Простейове (Оломоуцкий край) будет построена база для беспилотных летательных аппаратов. Чешская армия начнет строительство объекта в январе, предполагается, что дроны будет обслуживать 40 специалистов.

Военные собираются использовать беспилотники для исследования территории противника или оказания помощи при выполнении спасательных операций. Кроме того, они более долговечны и могут функционировать в плохих погодных условиях. Как ожидается, новая база, где разместится батальон беспилотных летательных аппаратов, будет открыта уже в октябре следующего года.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 