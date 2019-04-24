В прошлом году в Чехии существенно увеличилось число нелегально работающих иностранцев

Катерина Айзпурвит
24-04-2019
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В 2018 году в ходе проверок на территории Чехии было обнаружено 4583 человека, работавших нелегально. Почти 80% из них (3595 человек) составили граждане стран, не входящих в Евросоюз. По сравнению с 2017 годом существенно выросло число иностранцев, не имевших разрешения на работу; количество граждан Чехии (763) и ЕС (225), трудившихся нелегально, осталось на том же уровне.

Среди граждан ЕС преобладали словаки, румыны и болгары. Из стран за пределами Евросоюза на первом месте оказались граждане Украины (2873), на втором вьетнамцы (285), на третьем молдаване (197). В числе других нелегально трудоустроенных также были обнаружены граждане Сербии, Узбекистана и России. Общая сумма штрафов, которые заплатили нарушившие закон работодатели, превысила 150 млн крон (2 млн евро).

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