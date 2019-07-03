В прошлом году отпуск за границей провело более пяти миллионов чехов

По данным Чешского статистического управления, в 2018 году отпуск за границей провело более 5 млн граждан страны. Общее количество населения Чехии составляет 10 млн 600 тыс. Самым популярным направлением была Хорватия, куда выехало более 800 000 чехов. В тройку лидеров также вошли Словения и Италия. В этом году, по данным чешских турбюро, на первом месте по бронированию оказались Турция и Египет.

По данным статистики, чешские кроны чаще всего меняют на куны, евро, турецкие лиры, египетские лиры и тунисские динары. Вне зависимости от страны, в которую направляются, чехи предпочитают запасаться валютой еще на родине: 48% приобретают валюту в обменных пунктах на территории Чехии, а 25% – в чешских банках. После возвращения из отпуска 70% чехов не обменивает валюту обратно на кроны, а сохраняет для будущих поездок.