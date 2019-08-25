В прошлом году 16 человек в Чехии были признаны виновными в торговле людьми

Согласно статистике МВД Чехии, в прошлом году 16 человек были признаны виновными в торговле людьми, что выше показателей 2017 г. Преступники переправляли жертв современного рабства на Запад, прежде всего в Великобританию.
В руках торговцев людьми чаще всего оказывались граждане из беднейших слоев населения Чехии, а также иностранцы из Украины, Болгарии, Румынии и Вьетнама.
По данным организации La Strada, жертв принуждали к подчинению не физическим насилием, а другими методами – угрозами сообщить о них полиции по делам иностранцев или расправиться с из семьями.
Согласно Глобальному индексу рабства (Global Slavery Index), в настоящее время в Чешской Республике насчитывается более 30 000 современных рабов, которых используют на сезонных работах, строительстве и проституции. В Индексе рабства Чехия занимает 108 место из 167.
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