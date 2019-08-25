В прошлом году 16 человек в Чехии были признаны виновными в торговле людьми

Катерина Айзпурвит
25-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно статистике МВД Чехии, в прошлом году 16 человек были признаны виновными в торговле людьми, что выше показателей 2017 г. Преступники переправляли жертв современного рабства на Запад, прежде всего в Великобританию.

В руках торговцев людьми чаще всего оказывались граждане из беднейших слоев населения Чехии, а также иностранцы из Украины, Болгарии, Румынии и Вьетнама.

По данным организации La Strada, жертв принуждали к подчинению не физическим насилием, а другими методами – угрозами сообщить о них полиции по делам иностранцев или расправиться с из семьями.

Согласно Глобальному индексу рабства (Global Slavery Index), в настоящее время в Чешской Республике насчитывается более 30 000 современных рабов, которых используют на сезонных работах, строительстве и проституции. В Индексе рабства Чехия занимает 108 место из 167.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30