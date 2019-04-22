В программу Каннского фестиваля включен чешский фильм

Тимур Кашапов
22-04-2019
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В программу знаменитого Каннского фестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, вновь включена чешская картина. В разделе «Cinéfondation» будет показан фильм «Сто двадцать восемь тысяч», который был удостоен премии чешских студентов за лучший студенческий фильм.

Режиссером и сценаристом картины является Ондржей Эрбан, студент Факультета кино и телевидения пражской Академии искусств (FAMU). Фильм посвящен тому, что испытывают люди, которым грозит банкротство или которых регулярно посещают коллекторы. «Я не хотел рассказать историю, а передать опыт, который запомнится аудитории и, возможно, изменит их взгляд на данную проблематику», - сказал Эрбан в интервью Aktuálně.cz.

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