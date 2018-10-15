В программе визита премьера ЧР – посещение штаб-квартиры Frontex в Варшаве и встреча с польским коллегой

В ходе визита в Варшаву премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетил штаб-квартиру Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). По мнению чешского премьера, страны ЕС должны сами обеспечивать охрану своих границ, а деятельность данной организации должна быть направлена на возвращение мигрантов на родину или в страны, через которые они следовали транзитом, пытаясь попасть на территорию ЕС. Ранее Андрей Бабиш выразил сомнение в целесообразности повышения финансирования и численности штатных сотрудников агентства с нескольких сотен до 10 000, что Еврокомиссия предлагала сделать к 2020 г.

Со своим польским коллегой Матеушем Моравецким премьер-министр Андрей Бабиш пришел к консенсусу в миграционном вопросе, прежде всего, отказе от квот на перераспределение беженцев. Оба политика заявили о необходимости помогать потенциальным мигрантам непосредственно у них на родине. Бабиш и Моравецкий также обсудили ряд других вопросов, которые будут рассматриваться на саммите Евросоюза на этой неделе в Брюсселе, в том числе, Brexit и бюджет ЕС в долгосрочной перспективе.