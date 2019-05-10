В принудительном порядке долги сплачивают 90 тысяч чешских пенсионеров

Согласно решению о принудительном взыскании долгов в Чехии в настоящий момент высчитывают деньги с пенсий 90400 чешских граждан. Это в четыре раза больше, чем 15 лет назад и на 3800 случаев больше, чем в конце 2018 года.

Речь идет обо всех видах пенсий – по старости, по инвалидности и вдовских. Данные опубликованы Чешским управлением социального обеспечения.