В принудительном порядке долги сплачивают 90 тысяч чешских пенсионеров

Антон Каймаков
10-05-2019
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Согласно решению о принудительном взыскании долгов в Чехии в настоящий момент высчитывают деньги с пенсий 90400 чешских граждан. Это в четыре раза больше, чем 15 лет назад и на 3800 случаев больше, чем в конце 2018 года.

Речь идет обо всех видах пенсий – по старости, по инвалидности и вдовских. Данные опубликованы Чешским управлением социального обеспечения.

 
 
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