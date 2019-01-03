В президентском замке состоялся новогодний обед главы государства и премьер-министра

Тимур Кашапов
03-01-2019
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В президентском замке в Ланах состоялся официальный новогодний обед президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша в присутствии супруг обоих политиков. По словам Бабиша, с главой государства они обсудили «семейные дела» и поддержку экспорта. «Мы говорили о государственных приоритетах и бюджете, у нас отличная статистика, нам есть чем похвастаться. Инвестиции растут, это всегда интересует президента», - отметил премьер.

Земан, в свою очередь, высказал пожелание встретиться с Андреем Бабишем на новогоднем обеде еще четыре раза. «Полагаю, вы понимаете скрытый смысл этого предложения», - добавил президент.

 
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