В президентской резиденции обсуждались приоритеты полиции

Антон Каймаков
23-02-2019
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В замке Ланы, загородной резиденции главы Чешской Республики, группа советников президента, а также полицейский президент и министр внутренних дел обсуждали приоритеты работы полиции страны. Как СМИ сообщил руководитель МВД Ян Гамачек, глава государства Милош Земан похвалил президента полиции Яна Швейдара за растущее доверия граждан к представителям правоохранительных органов. Благодаря работе полицейских, как было подчеркнуто Милошом Земаном, Чешская Республика является одним из самых безопасных государств мира.

Главными направлениями работы полицейских, как было подчеркнуто, остается борьба с распространением наркотиков и экономической преступностью, а также реализация планов по увеличению степени безопасности движения на дорогах.

 
 
 
 
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