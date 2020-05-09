В Пражском зоопарке родился слоненок

В ночь с 8 на 9 мая в Пражском зоопарке родился еще один слоненок. Новорожденный и его мама, слониха Янита, чувствуют себя хорошо. Это второй слоненок, родившейся в Праге в 2020 году, первый появился на свет в конце марта. Директор зоопарка Мирослав Бобек в интервью Чешскому информационному агентству ČTK сообщил, что в связи с ожидаемым похолоданием слоненок сможет выйти в наружную часть павильона (которая открыта для посетителей) не раньше четверга, 14 мая.
Отцом слонят является индийский слон Анхор. Оба детеныша — девочки. Скорее всего, они останутся в Пражском зоопарке.
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