Утром 27 марта в Пражском зоопарке на свет появился слоненок. Состояние его матери – индийской слонихи по кличке Тамара не вызывает опасений у специалистов. Пол детеныша пока определить не удалось. В ближайшие дни зоопарк ожидает появления потомства у второй слонихи по кличке Янита. Отцом обоих детенышей стал индийский слон Анкор.

В 2016 г. у Тамары и Яниты родились детеныши Рудольф и Максимилиан, ставшие первыми слонами, появившимися на свет в Праге. Сегодня вес каждого из них превышает тонну. Слонов столичный зоосад держит с 1933 года. С 13 марта 2020 г. из-за карантина по коронавирусу Пражский зоопарк закрыт для посетителей, однако, как подчеркивает директор Мирослав Бобек, жизнь там не замерла.