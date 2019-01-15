В пражском храме прошло богослужение в память о Яне Палахе

В костеле св. Сальвадора в Праге прошла месса в память о Яне Палахе, совершившего 50 лет назад, 16 января 1969 года, самосожжение на Вацлавской площади. Своим поступком студент философского факультета Карлова университета пытался пробудить чехословацкое общество от апатии, наступившей после вторжения войск Варшавского договора.

Богослужение провел католический священник, известный теолог и публицист Томаш Галик, бывший однокурсником Яна Палаха. В своей проповеди он напомнил, что своим поступком Палах выступил против того, что чешский народ смирился с оккупацией, и против режима, уничтожавшего идеи Пражской весны. Также Галик предупредил об опасности распространения дезинформации со стороны стран Восточной Европы и «попыток некоторых чешских политиков выдвигать на первый план интересы своих восточных спонсоров». Кроме того, священнослужитель указал на распространение ложных панических слухов, которые популисты используют в своих целях.