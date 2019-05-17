В пражском Выставиште открылась выставка «Легенды 2019»

В пражском выставочном центре в районе Голешовице в пятницу стартовал крупнейший праздник автолюбителей Чехии – выставка «Легенды 2019».

Всего перед зданием Выставиште припаркована тысяча авто общей стоимостью, превышающей миллиард крон (40 миллионов евро). Среди экспонатов можно увидеть спортивный автомобиль Bugatti Chiron, Ford Mustang «Элеонор», снявшийся в фильме «Угнать за 60 секунд», а также автомобили марок Pagani, McLaren, Porsche, Ferrari, Aston Martin и другие.

Мероприятие продлится до воскресенья, 19 мая.