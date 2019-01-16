В пражском университете открыта памятная плита в честь Яна Палаха

В пражском Карловом университете во дворе исторического здания Каролинума открыта памятная плита в честь Яна Плаха, студента Философского факультета, совершившего в 1969 году самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора и равнодушия общества. Плита с именем погибшего студента, датами рождения, дня совершения подвига и смерти положена именно на том месте, где 50 лет назад стоял гроб с останками Яна Палаха.

Плита имеет символический размер 69х69 сантиметров, что напоминает о 1969 г., и весит 89 килограммов – это год «бархатной революции» в Чехословакии, когда пал коммунистический режим. Автором памятной плиты стал скульптор Якуб Влчек.