В пражском районе Жижков пройдет традиционный фестиваль пива

Более 70 сортов пива, сваренных на 30 чешских минипивоварнях, можно будет попробовать 7 и 8 июня на пивном празднике в пражском районе Жижков. 8-й по счету фестиваль вновь пройдет в парке Парукаржка. Организаторы делают ставку на семьи с детьми, поэтому в программу праздника включены театральные постановки и творческие мастерские. Посетители также смогут проголосовать за понравившееся пиво в специальном дегустационном конкурсе.

Организатором мероприятия является городская часть Прага-3. Время работы фестиваля с 12:00 до 21:00. Вход свободный.