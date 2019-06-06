В пражском районе Жижков пройдет традиционный фестиваль пива

Тимур Кашапов
06-06-2019
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Более 70 сортов пива, сваренных на 30 чешских минипивоварнях, можно будет попробовать 7 и 8 июня на пивном празднике в пражском районе Жижков. 8-й по счету фестиваль вновь пройдет в парке Парукаржка. Организаторы делают ставку на семьи с детьми, поэтому в программу праздника включены театральные постановки и творческие мастерские. Посетители также смогут проголосовать за понравившееся пиво в специальном дегустационном конкурсе.

Организатором мероприятия является городская часть Прага-3. Время работы фестиваля с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

 
 
 
 
 
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