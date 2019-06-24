В пражском музее «Кампа» открылась выставка, посвященная 100-летию его основательницы Меды Младковой

Катерина Айзпурвит
24-06-2019
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24 июня в пражском музее современного искусства «Кампа» открылась выставка «Посол по имени Меда» (Meda Ambasadorka). На ней представлены документы, фотографии, одежда, личные вещи и произведения искусства из коллекции основательницы музея Меды Младковой, которая 8 сентября 2019 года отметит свое столетие. Название указывает на то, что Младкова являлась своего рода послом чешской культуры, напоминая Западу, что и в социалистической Чехословакии жив творческий дух.

Меда Младкова (Соколова) родилась в 1919 году в городе Закупы. В 1948 года вместе с мужем, известным экономистом Яном Виктором Младеком, эмигрировала на Запад, однако продолжала поддерживать контакты с родиной, куда вернулась в 1989 году. В США супруги Младек смогли собрать крупнейшую коллекцию искусства Центральной Европы, ставшею основой музея «Кампа», открытого в Праге в 2003 году.

 
 
 
 
 
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